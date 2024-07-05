Минимущества и минэнерго потребовал взыскать с СамРЭК 655 млн рублей

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и министерство имущественных отношений региона развернули кампанию по возврату бюджетных инвестиций, предоставленных ранее АО "Самарская региональная энергетическая корпорация". Общая сумма исковых требований превышает 655 млн рублей.
Ведомства подали разные заявления в арбитражный суд к "СамРЭК": минэнергетики требует 231,5 млн руб., минимущества - 423,5 млн рублей. В иске минЖКХ уточняется, что взыскиваемая сумма использована с нарушением условий предоставления и расходования бюджетных инвестиций в соответствии с условиями договора №37.
О каких нарушениях идет речь не уточняется. По данным официальных сайтов ведомств, из регионального бюджета "СамРЭК" перечислялись средства несколькими траншами. Целями финансирования в постановлениях указывается проведение мероприятий по газификации населенных пунктов, оплата доли Самарской области в уставном капитале компании, обеспечение бесперебойного функционирование систем жизнеобеспечения населения.
В свою защиту представитель "СамРЭК" заявила, что средства предоставлялись в уставный капитал организации, и ведомства получили эквивалент вложенной суммы в виде акций компании. Минимущества и минэнерго вправе получать дивиденды от деятельности корпорации, а также вернуть инвестиции путем продажи акций, уточнила сторона "СамРЭК". Она добавила, что с момента подписания договора о предоставлении бюджетных инвестиций организация направляла отчеты о своей деятельности и никаких замечаний не было.
АО "СамРЭК", по информации ИАС Seldon.Basis, учреждено в Самаре в 2006 году. Уставный капитал - 6,98 млрд рублей. Основной вид деятельности связан со строительством газопроводов и котельных. В уставный капитал общества было внесено имущество Самарской области - объекты газового хозяйства. С начала существования компании в уставный капитал направляются бюджетные инвестиции для проведения работ на теплоэнергетических объектах. В группу "СамРЭК" входят ООО "СамРЭК-Эксплуатация", ООО "СамРЭК-Тепло Жигулевск" и ООО "СамРЭК-Нефтегорск". Организации оказывают услуги по водо- и теплоснабжению. Выручка АО "СамРЭК" в 2023 г. составила 329,4 млн руб., чистый убыток - 203,9 млн рублей. Гендиректором общества с марта 2023 г. является бывший замглавы администрации Жигулевска Алексей Живодеров.