Минимущества и минэнерго потребовал взыскать с СамРЭК 655 млн рублей

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и министерство имущественных отношений региона развернули кампанию по возврату бюджетных инвестиций, предоставленных ранее АО "Самарская региональная энергетическая корпорация". Общая сумма исковых требований превышает 655 млн рублей.

Ведомства подали разные заявления в арбитражный суд к "СамРЭК": минэнергетики требует 231,5 млн руб., минимущества - 423,5 млн рублей. В иске минЖКХ уточняется, что взыскиваемая сумма использована с нарушением условий предоставления и расходования бюджетных инвестиций в соответствии с условиями договора №37.

О каких нарушениях идет речь не уточняется. По данным официальных сайтов ведомств, из регионального бюджета "СамРЭК" перечислялись средства несколькими траншами. Целями финансирования в постановлениях указывается проведение мероприятий по газификации населенных пунктов, оплата доли Самарской области в уставном капитале компании, обеспечение бесперебойного функционирование систем жизнеобеспечения населения.

В свою защиту представитель "СамРЭК" заявила, что средства предоставлялись в уставный капитал организации, и ведомства получили эквивалент вложенной суммы в виде акций компании. Минимущества и минэнерго вправе получать дивиденды от деятельности корпорации, а также вернуть инвестиции путем продажи акций, уточнила сторона "СамРЭК". Она добавила, что с момента подписания договора о предоставлении бюджетных инвестиций организация направляла отчеты о своей деятельности и никаких замечаний не было.