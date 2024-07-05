ЭнергосбыТ Плюс провел День клиента

В офисах обслуживания Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" прошел День клиента. В ходе традиционного мероприятия руководители энергокомпании лично проконсультировали клиентов по разным вопросам.
Основной темой общения стали дистанционные сервисы компании. В частности, посетителям напомнили про целый ряд каналов связи, позволяющих оперативно передать показания приборов учета тепла, актуализировать сведения по лицевому счету не выходя из дома.
"Мы призываем наших клиентов активнее пользоваться дистанционными каналами компании. Они позволяют комфортно и оперативно решать все возникающие вопросы в части взаимоотношений с поставщиком тепла и горячей воды", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.