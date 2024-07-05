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ЖКХ и благоустройство Общество

ЭнергосбыТ Плюс провел День клиента

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В офисах обслуживания Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" прошел День клиента. В ходе традиционного мероприятия руководители энергокомпании лично проконсультировали клиентов по разным вопросам.

Фото: предоставлено АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Основной темой общения стали дистанционные сервисы компании. В частности, посетителям напомнили про целый ряд каналов связи, позволяющих оперативно передать показания приборов учета тепла, актуализировать сведения по лицевому счету не выходя из дома.

"Мы призываем наших клиентов активнее пользоваться дистанционными каналами компании. Они позволяют комфортно и оперативно решать все возникающие вопросы в части взаимоотношений с поставщиком тепла и горячей воды", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

Подробнее об онлайн-сервисах энергокомпании можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.

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