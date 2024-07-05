Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с командой "Крылья Советов"

В пятницу, 5 июля, в Самаре на базе ПФК "Крылья Советов" глава региона Вячеслав Федорищев встретился с игроками основной команды, игроками женской команды, тренерским штабом, руководством и болельщиками клуба. Глава региона ознакомился с условиями для тренировок, обсудил актуальные задачи, стоящие перед клубом.

Он отметил, что о команде знает давно и знает, как ее любят люди: "Крылья" очень любят все, кто здесь живет. Многие мои друзья из разных регионов, когда я перешел на работу в Самару, говорили: "Все у тебя там будет по-разному, наверняка есть какие-то проблемы, но у тебя там есть "Крылья". Вот так говорят люди из разных сфер, потому что команда любимая. Я приехал с вами познакомиться, узнать, как дела по-настоящему. Узнать, чем мы в вашем большом тренировочном, подготовительном процессе можем быть больше в помощь".

Вячеслав Федорищев обратился к спортсменам с предложением озвучить вопросы, которые их волнуют, подумать, что нужно сделать в части тренировок, экипировки, базы для комфортной работы. "Это предмет для разговора - открытого, честного", - подчеркнул он.

На встрече обсудили вопросы оснащенности тренировочной базы, медицинского обеспечения спортсменов, работу с болельщиками, текущие задачи клуба.

"Системно, последовательно нам нужно повышать эффективность многих направлений, - подчеркнул глава региона. - У ребят задача одна - побеждать. А чтобы побеждать, нужна хорошая база". Решено перевести тренажерный зал в новое помещение - построить рядом с базой новый большой модульный спортивный зал, обновить тренажеры. На освободившихся площадях планируется организовать центр восстановления спортсменов.

Акцент в обсуждении был сделан на посещаемости матчей "Крыльев" на стадионе "Солидарность Самара Арена". "Поговорили с ребятами-болельщиками - у нас стадион полупустой. Большой, красивый стадион - и полупустой. Так быть не должно", - считает руководитель области.

Важным стал вопрос доступности матчей, в том числе для школьников и студентов - многие хотят прийти на матчи, но не всегда имеют возможность купить билеты.

Глава региона сообщил, что прорабатываются дополнительные возможности приглашения их на матчи, чтобы все ребята, кто хочет, болели за родную команду на стадионе. Тем более что поддержка полных трибун важна и для игроков "Крыльев". "Это очень важно! Это родные стены, они всегда помогают, и это счастье для людей", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Болельщики подняли вопрос транспортной доступности стадиона "Солидарность Самара Арена". Здесь, как отметил глава региона, также будут отработаны предложения.

Игрокам женской футбольной команды "Крыльев" предстоит важный матч в Подмосковье, есть вопросы по сборам. Глава региона отметил, что регион будет помогать и женской команде клуба.