Жительница Тольятти попыталась "похитить" бывшего мужа в наркоцентр

Жители Тольятти 5 июля наблюдали странное происшествие. Очевидцы рассказали, что на их глазах похищали человека.
По данным Волга Ньюс, произошло примерно следующее. Бывшие муж и жена не первый год делят имущество. Также известно, что они писали друг на друга заявления в правоохранительные органы о побоях, кражах и так далее. Далее, по предварительным данным, бывшая жена обратилась в центр помощи наркозависимым ("Рихаб") и сообщила о том, что якобы ее муж — наркоман и его надо лечить.
После этого она позвонила бывшему мужу и попросила о встрече — якобы она решила вернуть деньги, которые ему должна. Потом женщина приехала на своем автомобиле и остановилась недалеко от места, где должна была встретиться с экс-супругом. А когда муж приехал на место встречи, его "скрутили" пятеро сотрудников наркоцентра. По одной из версий, мужчину били, уложили на асфальт, надели наручники и "закинули" в машину. Пока все детали происшествия выясняются.
К выяснению обстоятельств подключились сотрудники следственного управления Следственного комитета по Самарской области.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...