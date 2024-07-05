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В Тольятти полицейские гонялись за мотоциклистом-нарушителем Жительница Тольятти попыталась "похитить" бывшего мужа в наркоцентр Пятерых самарцев осудили за похищения и вымогательство ФСБ задержала начальника отдела миграции в Самаре Прокуратура требует признать недействительной картельную сделку СМТ и вернуть в бюджет 280 млн рублей

Происшествия

Жительница Тольятти попыталась "похитить" бывшего мужа в наркоцентр

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Тольятти 5 июля наблюдали странное происшествие. Очевидцы рассказали, что на их глазах похищали человека.

По данным Волга Ньюс, произошло примерно следующее. Бывшие муж и жена не первый год делят имущество. Также известно, что они писали друг на друга заявления в правоохранительные органы о побоях, кражах и так далее. Далее, по предварительным данным, бывшая жена обратилась в центр помощи наркозависимым ("Рихаб") и сообщила о том, что якобы ее муж — наркоман и его надо лечить.

После этого она позвонила бывшему мужу и попросила о встрече — якобы она решила вернуть деньги, которые ему должна. Потом женщина приехала на своем автомобиле и остановилась недалеко от места, где должна была встретиться с экс-супругом. А когда муж приехал на место встречи, его "скрутили" пятеро сотрудников наркоцентра. По одной из версий, мужчину били, уложили на асфальт, надели наручники и "закинули" в машину. Пока все детали происшествия выясняются.

К выяснению обстоятельств подключились сотрудники следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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