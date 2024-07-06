"Крылья Советов" проведут матч с "Соколом" на "Металлурге"

В воскресенье, 7 июля, на стадионе "Металлург" пройдет третий контрольный матч на летних сборах ФК "Крылья Советов".
Соперником станет саратовский "Сокол". Поединок пройдет без зрителей.
Начало матча в 11:00.
В воскресенье, 7 июля, на стадионе "Металлург" пройдет третий контрольный матч на летних сборах ФК "Крылья Советов".
Соперником станет саратовский "Сокол". Поединок пройдет без зрителей.
Начало матча в 11:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!