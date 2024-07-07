"Крылья Советов" разгромили саратовский "Сокол" - 6:0

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В воскресенье, 7 июля, на стадионе "Металлург" прошел третий контрольный матч на летних сборах ФК "Крылья Советов".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"