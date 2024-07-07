"Крылья Советов" разгромили саратовский "Сокол" - 6:0

В воскресенье, 7 июля, на стадионе "Металлург" прошел третий контрольный матч на летних сборах ФК "Крылья Советов".
Самарцы обыграли саратовский "Сокол" с хоккейным счетом - 6:0.
Счет открыл на 25 минуте Владислав Шитов. Второй гол в ворота саратовцев в конце первого тайма (45') оформил Гарре.
Во втором тайме на 63, 82 и 85 минутах забили Писарский, Бобер и Цыпченко соотвественно.
На 90-й минуте Владимир Писарский оформил дубль, удачно реализовав пенальти.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!