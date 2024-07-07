СМИ: Иван Сергеев перейдет в "Крылья Советов"

Форвард "Зенита" Иван Сергеев близок к переходу в "Крылья Советов", пишет телеграм-канал Инсайды от Карпа || Иван Карпов.

"Речь идет о полноценном трансфере из "Зенита", — говорится в сообщении.

Ранее Сергеев провел два сезона (с 2020 г.) за самарский клуб, сыграл 66 матчей и забил 51 гол.