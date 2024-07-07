СМИ: Иван Сергеев перейдет в "Крылья Советов"

Форвард "Зенита" Иван Сергеев близок к переходу в "Крылья Советов", пишет телеграм-канал Инсайды от Карпа || Иван Карпов.
"Речь идет о полноценном трансфере из "Зенита", — говорится в сообщении.
Ранее Сергеев провел два сезона (с 2020 г.) за самарский клуб, сыграл 66 матчей и забил 51 гол.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!