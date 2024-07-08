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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова детей научат писать сказки

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова опубликовал мероприятия на ближайшие дни. Среди них - создание самодельной книжки, мастер-класс по написанию сказки и экскурсия "По следам Юрия Деточкина", сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В среду, 10 июля, в 16:00 состоится второе занятие интерактивной программы "Сказочный июль" (6+). Юные посетители под руководством экскурсовода, сотрудника музея Софья Богатовой создадут самодельную книжку и узнают, как написать собственную сказку. Повтор мастер-класса — 14 июля в 11:00, а в 12.00 гостей ждет показ фильма "Конек-горбунок" (6+) режиссера Александра Роу.

Стоимость участия — 200 рублей за одно занятие. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В четверг, 11 июля, в 18.30 пройдет пешеходная экскурсия "По следам Юрия Деточкина" (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

"Фильм "Берегись автомобиля" (12+) неотрывно связан с Самарой. Его режиссер, Эльдар Рязанов, родился в нашем городе, а прототип главного героя, Юрия Деточкина, по легенде тоже был нашим земляком. Персонаж и его создатель теперь увековечены в бронзе, а соединяет памятники улица Льва Толстого", - сообщают организаторы.

На экскурсии посетители узнают об истории создания фильма и интересные факты со съемок кинокартины, а также найдут следы Деточкина в Самаре.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

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