Сельчанина из Самарской области поймали на незаконном хранении пороха

В Приволжском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении взрывчатки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

На мужчину пожаловались правоохранителям. Они пришли к нему домой и нашли в сарае около 89 г дымного и 624,9 г бездымного пороха. Сельчанин объяснил, что порох остался у него со времен владения охотничьим оружием. Однако теперь у подозреваемого нет ни оружия, ни разрешения на него.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные хранение взрывчатых веществ").