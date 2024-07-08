Защитник Георгий Зотов покидает "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта. Футболист продолжит карьеру в "Оренбурге".
Всего за "Крылья Советов" 34-летний защитник провел на поле 123 матча, забил 5 мячей и отметился 8 голевыми передачами.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!