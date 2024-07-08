Спектакль Самарского театра драмы вошел в лонг-лист Национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра"

Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" продолжает покорять регионы России. Основные фестивальные мероприятия пройдут этой осенью в Самарской области, а столицей музыкального театра станет Самара. Уже в четвертый раз Президентский фонд культурных инициатив поддержит проект, который станет самым крупным театральным событием Приволжского федерального округа.

Проект состоит из нескольких направлений: показ номинированных на премию спектаклей, специальная программа с участием юных актеров, творческая лаборатория с питчингом новых произведений (прием заявок для авторов и режиссеров до 31 июля, для актеров — по 5 сентября), международная деловая конференция, медиафорум, гала-концерт и Церемония вручения премии.

В этом году на соискание премии поступило ровно 100 заявок из 48 городов и 36 регионов. В лонг-лист, сформированный Малым экспертным советом, вошло 20 постановок.

Ивановская область:

— "Остров сокровищ", Ивановский музыкальный театр

Кемеровская область:

— "Служебный роман", Музыкальный театр Кузбасса им. А. К. Боброва

Краснодарский край:

— "На всякого мудреца…", Краснодарское творческое объединение "Премьера" им. Л. Г. Гатова

Красноярский край:

— "Орёл и Ворон", Красноярский музыкальный театр

г. Москва:

— "Бременские музыканты", Театр имени Моссовета

— "Хозяйка медной горы", Театральная компания Глеба Матвейчука

Новосибирская область:

— "Человек, нашедший своё лицо", Новосибирский музыкальный театр

Омская область:

— "В поисках времени", Омский государственный музыкальный театр

Орловская область:

— "Яга", Орловский государственный театр для детей и молодёжи "Свободное пространство"

Ростовская область:

— "Есенин", Ростовский государственный музыкальный театр

Самарская область:

— "Два благородных дона", Самарский академический театр драмы им. М. Горького

г. Санкт-Петербург:

— "Айсвилль", Государственный драматический театр "Приют комедианта"

— "Медведь", Санкт-Петербургский театр юных зрителей им. А. А. Брянцева

— "Прялочка времени", Санкт-Петербургский камерный театр ТОК

— "Сказка странствий", Детский музыкальный театр "Карамболь"

— "Три товарища", Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина

Свердловская область, г. Новоуральск:

— "Капитанская дочка", Театр музыки, драмы и комедии

Республика Татарстан:

— "Флешка, рэп и любовь", Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина

Томская область:

— "Римские каникулы", Северский музыкальный театр

Ханты-Мансийский автономный округ:

— "Лунная история", концертно-театральный центр "Югра-Классик"

На следующем этапе Большой экспертный совет, состоящий из членов Академии современного музыкального театра, выберет самые достойные работы и сформирует шорт-лист, который будет обнародован 16 июля на пресс-конференции в ТАСС. Большинство спектаклей-номинантов будут представлены зрителям в рамках фестивальной программы в Самаре и Тольятти с 15 по 25 ноября. Президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" — композитор, Народный артист России Максим Дунаевский, генеральный продюсер — член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров.

"Музыкальное сердце театра" — единственная национальная премия, который фокусирует внимание исключительно на современном музыкальном театре во всем разнообразии его форм: музыкально-драматических спектаклях, рок-операх, мюзиклах, опереттах, лайт-операх и др., за исключением традиционной оперы. Фестиваль ежегодно проводится в регионах России по принципу ротации, а большинство мероприятий транслируется онлайн, что позволяет зрителю, не выходя из дома, увидеть лучшие достижения отечественной сцены.

В разные годы в рамках проекта были отмечены Марк Захаров, Владимир Зельдин, Николай Караченцов, Татьяна Шмыга, Александр Колкер, Геннадий Гладков, Александр Журбин, Ким Брейтбург, Максим Дунаевский, Михаил Швыдкой, Давид Смелянский, Владимир Тартаковский, Юрий Ряшенцев, Лариса Долина, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Теона Дольникова, Дмитрий Харатьян, Андрей Школдыченко, Иван Ожогин, Нина Чусова, Алексей Франдетти и др.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.