Ветеран СВО и социальный координатор Безенчука провели "Час Мужества — Служу Отечеству" для ребят детского лагеря "Солнечный берег"

Ветеран СВО Дмитрий Ч. рассказывал детям о подвигах героев, быте солдат и зоне СВО.

"Разговор получился интересным, честным и открытым. Ребята смогли не только задать свои вопросы. Они рассказали мне о своих отцах и братьях, которые сейчас находятся на СВО, о том, как волнуются за них и ждут домой. Мы говорили и о России. Один из источников силы нашей страны — единство населяющих ее народов", — рассказывает ветеран СВО Дмитрий.

Дмитрий родился и вырос в старинном чувашском селе Никольское. Этому небольшому селу уже более 250 лет. После начала войны, 23 июня 1941 г., из Никольского на фронт ушли 28 человек. Из этих первых не вернулся ни один. Потом призывали в разное время еще 131 человека, среди них была и прабабушка Дмитрия, которой посчастливилось вернуться домой. Всего Великая Отечественная война унесла жизни 89 жителей Никольского, их имена, как и имена других уроженцев деревень, поселков, городов, внесены в Книгу Памяти Самарской области.

Дмитрий рассказал и о сегодняшних героях-земляках, уроженцах села, Александре Ефимове и Павле Никулине, погибшим в ходе СВО, о парнях, которые сейчас защищают свою малую и большую родину, несмотря на ранения, вновь и вновь возвращаясь на передовую.

Социальный координатор Безенчука Ольга Митрошина прочитала рассказы и стихотворения из сборника "Жизнь за други своя". Также ребяты прослушали гимн Госфонда "Защитники Отечества", под его звуки все присутствующие встали, чтобы выразить уважение воинам и почтить память погибших героев.

"У нас в школах есть парты героев, мы гордимся, что такие люди жили рядом с нами, чтим их память. У нас была уникальная возможность лично пообщаться с ветераном СВО, задать ему свои вопросы, послушать, поспорить. Этот разговор заставил нас о многом задуматься, на какие-то вещи посмотреть по-другому. Приходите к нам еще", — поделились впечатлением о встрече подростки.

Каждый желающий смог написать письмо солдату, выразить признательность, передать теплые и искренние слова, которые сейчас так необходимы тем, кто защищает покой и безопасность страны.