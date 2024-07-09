16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Омега" скорректирует планировку застройки квартала на ул. Губанова В Тольятти приостановлена работа троллейбусов № 1 и № 22 В Самарской области зафиксирован скачок продаж первичного жилья Мэрия озвучила график ремонта станций самарского метро В Самаре стартовал ремонт проезда Мальцева

Экономика и бизнес

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области прошел аккредитацию Минпромторга

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Крупный региональный центр разработок, испытаний и производства в сфере БАС Самарской области одним из первых в стране прошел аккредитацию и получил официальный статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Соответствующий приказ был подписан в Минпромторге России.

"Уже одобрены заявки 16 организаций — все они станут резидентами НПЦ и будут разрабатывать технологии, производить комплектующие и сами беспилотники. Стать резидентом может любая компания, которая занимается разработками или производством в сфере БАС", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Запуск научно-производственного центра станет одним из ключевых этапов развития кластера беспилотной авиации в регионе и создаст необходимые условия для разработки беспилотников, их испытаний, сертификации, производства, вывода на рынок, а также развития смежных отраслей. Эта работа ведется при прямой поддержке президента России Владимира Путина.

Статус резидента позволит использовать инфраструктуру НПЦ, льготы и инфраструктуру инвестиционных площадок региона, привлекать меры господдержки, в том числе гранты Фонда НТИ, а также работать в команде единомышленников.

Заявку на получение статуса резидента можно подать на сайте НПЦ.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 20 мая 2024 03:14 Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Фото на сайте

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самарской области прошел День Поля-2024

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4