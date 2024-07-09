Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Самарской области прошел аккредитацию Минпромторга

Крупный региональный центр разработок, испытаний и производства в сфере БАС Самарской области одним из первых в стране прошел аккредитацию и получил официальный статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем. Соответствующий приказ был подписан в Минпромторге России.
"Уже одобрены заявки 16 организаций — все они станут резидентами НПЦ и будут разрабатывать технологии, производить комплектующие и сами беспилотники. Стать резидентом может любая компания, которая занимается разработками или производством в сфере БАС", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Запуск научно-производственного центра станет одним из ключевых этапов развития кластера беспилотной авиации в регионе и создаст необходимые условия для разработки беспилотников, их испытаний, сертификации, производства, вывода на рынок, а также развития смежных отраслей. Эта работа ведется при прямой поддержке президента России Владимира Путина.
Статус резидента позволит использовать инфраструктуру НПЦ, льготы и инфраструктуру инвестиционных площадок региона, привлекать меры господдержки, в том числе гранты Фонда НТИ, а также работать в команде единомышленников.
Заявку на получение статуса резидента можно подать на сайте НПЦ.
Последние комментарии
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,