"ЭнергосбыТ Плюс" провел в Самаре рейд с судебными приставами

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с представителями службы судебных приставов провели рейд по должникам Советского района областной столицы. В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 227 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Toyota RAV4.

Энергетики регулярно информируют неплательщиков о важности своевременной оплаты счетов за теплоресурсы, направляют заявления в суд и взыскивают задолженность. В частности, в рамках акции "Внимание! Должник" судебные приставы и специалисты энергосбытовой компании проводят рейды по автовладельцам.

"В случае отказа неплательщика взаимодействовать с поставщиком ресурсов, приходится идти на такие крайние меры. При аресте имущества автовладельцам предоставляется возможность в течение 5 дней погасить свой долг и вернуть автомобиль. Если этого не происходит, транспортное средство реализуется с торгов в счет погашения имеющейся задолженности", — отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Алина Ахсарова

Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы избежать неприятных последствий и встреч с судебными приставами.