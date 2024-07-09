"ЭнергосбыТ Плюс" провел в Самаре рейд с судебными приставами

Специалисты Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с представителями службы судебных приставов провели рейд по должникам Советского района областной столицы. В результате у неплательщика, накопившего долг за тепловую энергию в размере свыше 227 тысяч рублей, был конфискован автомобиль Toyota RAV4.
Энергетики регулярно информируют неплательщиков о важности своевременной оплаты счетов за теплоресурсы, направляют заявления в суд и взыскивают задолженность. В частности, в рамках акции "Внимание! Должник" судебные приставы и специалисты энергосбытовой компании проводят рейды по автовладельцам.
"В случае отказа неплательщика взаимодействовать с поставщиком ресурсов, приходится идти на такие крайние меры. При аресте имущества автовладельцам предоставляется возможность в течение 5 дней погасить свой долг и вернуть автомобиль. Если этого не происходит, транспортное средство реализуется с торгов в счет погашения имеющейся задолженности", — отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Алина Ахсарова
Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы избежать неприятных последствий и встреч с судебными приставами.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.