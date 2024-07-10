Каждый сотый - с энцефалитом: в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещами в регионе

В Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области организовано лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. По состоянию на 8 июля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 1846 экземпляров клещей, снятых с людей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области
Из 1846 экземпляров, снятых с людей, в 22-х обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 1,1%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 1816 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 77 экземплярах (4,2%).
Всего с начала эпидемического сезона в области зарегистрировано 1880 пострадавших от укусов клещами (из них 532 ребенка).
"За неделю наблюдения, с 1 по 7 июля, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, инфекционным клещевым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - рассказали в Роспотребнадзоре.рос
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
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