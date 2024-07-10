"РКС-Самара" напоминают, почему лучше оплатить квитанции до 10 числа

10 июля — день оплаты квитанций за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Эта дата указана в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, напомнили в пресс-службе предприятия.
Лето — не повод забывать об оплате коммунальных услуг. Пока многие горожане переходят в расслабленный режим, отвлекаются на дачи, отпуск, пляжный отдых — предприятия жизнеобеспечения, в числе которых и "РКС-Самара", продолжают работу в прежнем режиме.
Забор и подготовка воды, подача в город и транспортировка по сетям, водоотведение и очистка стоков, обслуживание, профилактика и ремонт оборудования и спецтехники, оплата электроэнергии для работы мощных насосов на водозаборах и очистных, закупка реагентов, расходных материалов и горючего — у всего этого нет отдыха и каникул. А основа бесперебойной и надёжной работы всей этой системы — своевременная и полная оплата квитанций. Каждый месяц, до 10 числа.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.