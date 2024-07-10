"РКС-Самара" напоминают, почему лучше оплатить квитанции до 10 числа

10 июля — день оплаты квитанций за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Эта дата указана в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, напомнили в пресс-службе предприятия.

Лето — не повод забывать об оплате коммунальных услуг. Пока многие горожане переходят в расслабленный режим, отвлекаются на дачи, отпуск, пляжный отдых — предприятия жизнеобеспечения, в числе которых и "РКС-Самара", продолжают работу в прежнем режиме.

Забор и подготовка воды, подача в город и транспортировка по сетям, водоотведение и очистка стоков, обслуживание, профилактика и ремонт оборудования и спецтехники, оплата электроэнергии для работы мощных насосов на водозаборах и очистных, закупка реагентов, расходных материалов и горючего — у всего этого нет отдыха и каникул. А основа бесперебойной и надёжной работы всей этой системы — своевременная и полная оплата квитанций. Каждый месяц, до 10 числа.