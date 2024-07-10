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Государство и Бизнес Экономическая политика

На Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Малому и среднему бизнесу теперь доступен новый сервис для привлечения финансирования. На Цифровой платформе МСП.РФ заработала "Витрина инвестиционных проектов", благодаря которой предприниматели смогут размещать свои предложения, а увидеть их смогут все пользователи ресурса.

Фото: freepik.com

Инвестиционные предложения в каталоге Цифровой платформы структурированы, имеют бизнес-план и находятся на разной стадии реализации.

"Витрина инвестиционных проектов" — это возможность презентовать свой проект максимально целевой предпринимательской аудитории, которая сегодня уже превышает 850 тыс. пользователей. С запуском данного сервиса появляется уникальная площадка для коммуникации, на ней могут встретиться те, кому нужны инвестиции, и кто готов вкладывать средства в другие проекты", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Каждая карточка проекта в каталоге на МСП.РФ сопровождается описанием с основной информацией. Помимо общих сведений, это текущая стадия и общий срок реализации, цели и плановый срок привлечения финансирования. Также представлены бизнес-показатели, включая ожидаемую доходность, необходимый объем финансирования и общую стоимость проекта. Для удобства поиска доступны фильтры и сортировка проектов.

"Пользователями Цифровой платформы являются более 21 тысячи предпринимателей и самозанятых Самарской области, которые активно используют ее возможности. Новый сервис позволит предпринимателям находить деловых партнеров, привлекать инвесторов в свои проекты и развиваться с господдержкой", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня на Цифровой платформе МСП.РФ работают более 30 онлайн-сервисов для представителей малого и среднего бизнеса. Они предоставляют онлайн-доступ к мерам поддержки, предоставляют каналы для коммуникации бизнеса и государства, помогают с поиском новых партнеров и рынков сбыта. Ресурс создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент Владимир Путин.

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