На Цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты

Малому и среднему бизнесу теперь доступен новый сервис для привлечения финансирования. На Цифровой платформе МСП.РФ заработала "Витрина инвестиционных проектов", благодаря которой предприниматели смогут размещать свои предложения, а увидеть их смогут все пользователи ресурса.
Инвестиционные предложения в каталоге Цифровой платформы структурированы, имеют бизнес-план и находятся на разной стадии реализации.
"Витрина инвестиционных проектов" — это возможность презентовать свой проект максимально целевой предпринимательской аудитории, которая сегодня уже превышает 850 тыс. пользователей. С запуском данного сервиса появляется уникальная площадка для коммуникации, на ней могут встретиться те, кому нужны инвестиции, и кто готов вкладывать средства в другие проекты", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Каждая карточка проекта в каталоге на МСП.РФ сопровождается описанием с основной информацией. Помимо общих сведений, это текущая стадия и общий срок реализации, цели и плановый срок привлечения финансирования. Также представлены бизнес-показатели, включая ожидаемую доходность, необходимый объем финансирования и общую стоимость проекта. Для удобства поиска доступны фильтры и сортировка проектов.
"Пользователями Цифровой платформы являются более 21 тысячи предпринимателей и самозанятых Самарской области, которые активно используют ее возможности. Новый сервис позволит предпринимателям находить деловых партнеров, привлекать инвесторов в свои проекты и развиваться с господдержкой", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Сегодня на Цифровой платформе МСП.РФ работают более 30 онлайн-сервисов для представителей малого и среднего бизнеса. Они предоставляют онлайн-доступ к мерам поддержки, предоставляют каналы для коммуникации бизнеса и государства, помогают с поиском новых партнеров и рынков сбыта. Ресурс создан в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент Владимир Путин.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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