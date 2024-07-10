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Строительство Строительство и недвижимость

В Баланс Towers уникальные sky flats с первым взносом 10%

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баланс Towers в ТОП-3 жилых небоскребов страны по итогам престижной премии в сфере девелопмента URBAN. Новое предложением месяца финалист открывает продажами квартир формата sky flats — всего 5 лотов с выдающимися видовыми характеристиками и первым взносом всего 10%.

Фото: предоставлено ООО "Специализированный застройщик "СИГМА-СТРОЙ"

Например, самая популярная квартира в башне Б37 с одной спальней и сразу четырьмя окнами на 36-м этаже с ориентацией на юго-западную и западную стороны. В квартире окон больше, чем комнат, что не только значительно расширяет ее функционал, но и позволяет насладиться панорамой города и Волги в полную силу.

Для больших семей в июльском ТОП-5 представлена квартира с тремя спальнями на 20-м этаже башни А22. Окна во всех комнатах этой квартиры ориентированы на северо-запад, что гарантирует прекрасный вид на Волгу и красивые закаты.

Видовые характеристики обеспечивает не только высота, но и архитектурные решения: веерные повороты башен и широкоформатные окна, размер которых 2,10×1,80 м. Широкоформатные окна — это новый уровень комфорта. Они обладают уникальной системой, позволяющей достичь наивысших показателей теплосбережения и светопропускания. Визуально расширяют пространство и становятся не только источником естественного освещения, но и акцентной деталью.

В проекте действует сразу несколько комфортных финансовых программ: бесплатная рассрочка с первым взносом от 10%, трейд-ин с возможностью реализовать недвижимость в пользу нового ликвидного объекта и выгодная отсрочка основного платежа.

Скачайте каталог sky flats по ссылке.

Узнать больше о предложении и записаться на индивидуальную консультацию можно по номерам + 7 (987) 955-51-51 и +7 (846) 205—51—51.

Застройщик ООО "СЗ "Сигма-Строй". ЖК "Баланс Towers" — финалист федеральной премии Urban в 2024 году в номинации "Лучший жилой небоскреб". *Towers — (англ.) башни. *Sky flats" — (англ.) "квартиры с видом на небо".

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