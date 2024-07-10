Тольяттинским полицейским пришлось гоняться за 16-летним автомобилистом

В Тольятти правоохранители задержали 16-летнего парня, севшего за руль без водительских прав. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

10 июля, в 3:43, экипаж ДПС заметил нарушавший ПДД ВАЗ-2114. Автомобилист не остановился по требованию автоинспекторов и попытался скрыться. В районе дома № 9 по бульвару Космонавтов подросток не справился с управлением и врезался в припаркованные Ford и Datsun. После этого нарушителя задержали.