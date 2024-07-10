Тольяттинским полицейским пришлось гоняться за 16-летним автомобилистом

В Тольятти правоохранители задержали 16-летнего парня, севшего за руль без водительских прав. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
10 июля, в 3:43, экипаж ДПС заметил нарушавший ПДД ВАЗ-2114. Автомобилист не остановился по требованию автоинспекторов и попытался скрыться. В районе дома № 9 по бульвару Космонавтов подросток не справился с управлением и врезался в припаркованные Ford и Datsun. После этого нарушителя задержали.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...