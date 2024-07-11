Практики Самарской области в сфере промышленной политики стали "Прорывом года"

На Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ" объявили победителей ежегодного рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах страны за 2023 год.

Самарская область победила в номинации "Прорыв года". Награды победителям вручил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

"Минпромторг уже четвертый год подряд проводит оценку лучших практик реализации промышленной политики в регионах. За это время он стал реальным инструментом мониторинга сильных и слабых сторон в индустриальном развитии территорий. Такая обратная связь помогает органам власти субъектов при нашем участии формировать наиболее востребованный и эффективный в нынешней ситуации инструментарий господдержки", - сказал глава Минпромторга РФ.

По его словам, главными задачами сегодня являются укрепление технологического суверенитета, запуск новых производств, опережающее развитие инфраструктуры и кадрового потенциала промышленности. Рейтинг помогает "донастроить" работу там, где это необходимо, а лучшие практики тиражировать на другие регионы.

"В регионе ведется системная работа с бизнесом, создаются все условия для запуска новых производств. По итогам 2023 года инвестиции в основной капитал составили 516,6 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем в 2018 году", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В сети индустриальных парков региона сегодня работают 87 компаний. Они инвестировали в свои проекты 54,1 млрд рублей и создали 10 тысяч рабочих мест. Только в 2023 году решение о реализации своих проектов на площадках парков приняли девять компаний. В планах инвесторов - создание технологической инфраструктуры для обработки и хранения цифровых данных, производства оборудования для нефтегазовой отрасли, производства цетаноповышающих присадок для дизельного топлива и др.

Активную поддержку производственным предприятиям региона оказывает Фонд развития промышленности Самарской области. За время своей работы организация профинансировала 50 инвестпроектов на общую сумму 1,1 млрд рублей, в дополнение к средствам, которые привлекаются из Государственного фонда развития промышленности.

Господдержку могут получить и предприятия, готовые к выходу на зарубежные рынки. Для субъектов МСП в Самарской области работает Центр поддержки экспорта, который предоставляет начинающим и действующим экспортерам широкий спектр услуг. По итогам 2023 года общий объем поддержанного экспорта только малых и средних производителей составил 5,8 млрд рублей. Поддержка бизнеса осуществляется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

"Спасибо Минпромторгу РФ за оценку и поддержку, а нашим инвесторам, промышленникам и предпринимателям - за работу и доверие!" - резюмировал Дмитрий Богданов.