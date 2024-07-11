Свыше 96 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" внесли вклад в сохранение природы

Более 17,5 тысяч жителей Самарской области с начала 2024 года отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". Таким образом, в регионе данным сервисом пользуются больше 96,5 тысяч клиентов компании. Отказ от бумажного носителя помогает сохранить природные ресурсы: каждый месяц только Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассылает бумажные квитанции общим весом около 2 тонн.
Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или обратившись в компанию любым удобным способом. Эта функция доступна также для клиентов ЭнергосбыТ Плюс, получающих квитанции через ЕРЦ г. Тольятти. Данный сервис позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан, а процесс оплаты тепла делает более удобным и комфортным.
"Внести свой вклад в сохранение природных ресурсов доступно каждому, достаточно сделать выбор в пользу квитанции в электронном виде. Этот вариант платежного документа в отличие от бумажного доступен с 1 числа каждого месяца, а оплата по нему займет пару минут. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, а значит, доступ к ней есть в любой момент", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.