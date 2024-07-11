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ЖКХ и благоустройство Общество

Свыше 96 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" внесли вклад в сохранение природы

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 17,5 тысяч жителей Самарской области с начала 2024 года отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". Таким образом, в регионе данным сервисом пользуются больше 96,5 тысяч клиентов компании. Отказ от бумажного носителя помогает сохранить природные ресурсы: каждый месяц только Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассылает бумажные квитанции общим весом около 2 тонн.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно в Личном кабинете клиента или обратившись в компанию любым удобным способом. Эта функция доступна также для клиентов ЭнергосбыТ Плюс, получающих квитанции через ЕРЦ г. Тольятти. Данный сервис позволяет максимально обезопасить личные персональные данные горожан, а процесс оплаты тепла делает более удобным и комфортным.

"Внести свой вклад в сохранение природных ресурсов доступно каждому, достаточно сделать выбор в пользу квитанции в электронном виде. Этот вариант платежного документа в отличие от бумажного доступен с 1 числа каждого месяца, а оплата по нему займет пару минут. История всех начислений и платежей хранится в личном кабинете, а значит, доступ к ней есть в любой момент", — отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.

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