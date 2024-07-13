Суд вынес приговор объявленным в розыск подрядчикам и экс-руководителю "Тольяттиазот"

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя АО "Тольяттиазот" и трех членов руководящего состава партнерских предприятий. Они были признаны виновными по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Суд установил, что с 2013 по 2019 годы гендиректор вместе с руководителями трех организаций-партнеров заключили фиктивные договоры о выполнении работ на строительство объектов и оказание консультационных услуг для завода. Авансовые платежи были произведены, но работы фактически не были выполнены.

В 2016–2017 годах были заключены сделки купли-продажи земельных участков, необходимость в приобретении которых у завода отсутствовала, при этом их реальная рыночная стоимость была значительно ниже установленной.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 700 млн рублей.

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимых, в ходе следствия они были объявлены в международный розыск.

"Суд признал подсудимых виновными и, в зависимости от роли каждого, назначил наказание от 8 до 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом от 900 тыс. до 1, 8 млн рублей. С осужденных в пользу предприятий взыскана сумма причиненного ущерба и сохранен ранее наложенный арест на имущество и счета", - рассказали в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.