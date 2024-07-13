"Крылья советов" вничью сыграли с "Химками"

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В субботу, 13 июля, на московском стадионе "Родина" прошел матч между футбольными клубами "Крылья Советов" и московскими "Химками". Игра на поле гостей завершилась для самарцев ничьей. Счет по итогам игры составил 2:2.