"Крылья советов" вничью сыграли с "Химками"

В субботу, 13 июля, на московском стадионе "Родина" прошел матч между футбольными клубами "Крылья Советов" и московскими "Химками". Игра на поле гостей завершилась для самарцев ничьей. Счет по итогам игры составил 2:2.
Голами в "Крыльях" отметились Амар Рахманович и Владислав Шитов.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!