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Преступления Происшествия

Мошенники не смогли выманить у пожилого тольяттинца 300 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбудили уголовное дело из-за покушения на мошенничество, от которого чуть не пострадал 83-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце июня пенсионеру начали звонить якобы сотрудники банка. Они заявили, что мошенники хотят опустошить его счет и нужно перевести все средства на резервный. Помимо этого, звонивший поинтересовался и деньгами, которые хранятся дома у потерпевшего. Они якобы тоже в опасности.

В этот момент пенсионер понял, что его обманывают, обратился в полицию и поучаствовал в поимке злоумышленника. Под руководством правоохранителя он договорился о передаче наличных и дождался "курьера". При передаче 300 тыс. руб. пришедшего за ними 35-летнего жителя Ульяновской области задержали.

Подозреваемый не скрывал, что согласился работать на мошенников и должен был перечислить им полученный деньги, а себе оставил бы процент.

Гид потребителя

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