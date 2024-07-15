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Тольяттинские мозаики взяли под защиту

ТОЛЬЯТТИ. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Городская дума Тольятти внесла изменения в перечень знаковых и социально значимых мест. Документ дополнили 21 мозаикой и мозаичными панно, сообщает пресс-служба гордумы.

Администрации рекомендовано отобразить новые добавленные объекты на карте в Единой муниципальной геоинформационной системе (ЕМГИС).

В списке из 21 мозаики есть как мозаичные панно, созданные в советский период, отражающие идеологию того времени и представляющие сюжеты из жизни людей, так и те, что появились уже в 2000-х годах.

В перечень внесены: 12 объектов в Автозаводском районе (мозаики "Утро" и "Вечер" под карнизом Дворца спорта "Волгарь" с восточной и западной сторон здания; мозаика "Сад" на внешней стене во внутреннем дворе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова; мозаичное панно в помещении плавательного бассейна УСК "Олимп"; флорентийская мозаика в интерьере на стене рядом с танцевальным залом в Культурном Центре "Автоград"; рельефы с мозаикой по теме "Театр" на стене Ленинского зала Дворца детского и юношеского творчества; мозаичное панно "Нам бы жить — и вся награда" Аллеи Памяти воинов-интернационалистов; мозаичное панно на фасаде школы на бульваре Королева, 6; мозаичное панно на фасаде школы на бульваре Королева, 12; мозаика "Птица" на внешней галерее (террасе) второго этажа Культурного центра "Автоград"; мозаика на лестничном пролете в здании колледжа технического и художественного образования; мозаика на перегородке 13-го подъезда многоквартирного дома на проспекте Степана Разина, 87; мозаика в помещении плавательного бассейна ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии" Федерального медико-биологического агентства Тольяттинская больница филиал № 1;  2 объекта - в Комсомольском районе (мозаика в интерьере Речного вокзала (Порт Тольятти); мозаичное панно в здании Центра развития творчества детей и юношества "Истоки"); 7 объектов - в Центральном районе (мозаичное панно на цветочную тематику; мозаичное панно на площадке слева от центрального входа в главное здание санатория "Ставрополь" по теме "Подводный мир"; мозаика на стене слева от входной зоны в детской стоматологической поликлинике; мозаика на детском саде "Тополек" со стороны улицы Жилина; мозаика на корпусе бывшего пионерского лагеря "Солнечный"; мозаичные панно "Спас Нерукотворный" (абсида храма, восточная сторона) и "Ксения Блаженная" (фронтонный свес храма с западной стороны), Храм во имя блаженной Ксении Петербургской; мозаичное панно "Александр Невский" на первом этаже Детского просветительского центра при православном приходе храма в честь Святой Троицы Тольятти).

"Теперь в перечне 354 позиции. Все знаковые и социальные значимые места внесены в этот документ, чтобы сохранить декоративные элементы, памятники, стелы, аллеи, скверы и прочие исторические и культурные объекты и оградить их от возможного негативного воздействия, вандализма или даже полного уничтожения", — отмечается в сообщении.

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