На 2-й очереди набережной в Самаре появится туалет за 20 млн рублей

МП "Самарская набережная" ищет подрядчика, который спроектирует, доставит и смонтирует общественный туалет.

Начальная цена контракта - 19, 9 млн рублей.

В техзадании отмечается, что объект установят на 2-й очереди набережной реки Волги. Услуги нужно оказать в течение 90 рабочих дней с даты заключения договора.



