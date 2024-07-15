"Акрон" вновь одержал победу на сборах

В воскресенье, 14 июля, ФК "Акрон" в заключительном матче на сборах обыграл местный клуб "Антальяспор" - 3:2.
Тольяттинцы вырвали победу, забив решающий гол на 90-й минуте.
Напомним, что в первом матче тольяттинцы обыграли клуб из Антальи со счетом 4:0.
Следующая игра "Акрона" состоится в рамках "Мир РПЛ 2024/2025". В первом туре он встретится с "Локомотивом" в Москве.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!