"Акрон" вновь одержал победу на сборах

В воскресенье, 14 июля, ФК "Акрон" в заключительном матче на сборах обыграл местный клуб "Антальяспор" - 3:2.

Тольяттинцы вырвали победу, забив решающий гол на 90-й минуте.

Напомним, что в первом матче тольяттинцы обыграли клуб из Антальи со счетом 4:0.

Следующая игра "Акрона" состоится в рамках "Мир РПЛ 2024/2025". В первом туре он встретится с "Локомотивом" в Москве.



