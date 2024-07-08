"Акрон" обыграл "Антальяспор" - 4:0

В понедельник, 8 июля. на турецком сборе в Будуре ФК "Акрон" встречался с клубом "Антальяспор" (г. Анталья).

Тольяттинцы выиграли местный клуб со счетом 4:0.

Первый гол был зибит уже на первой минуте матча (Бардыбахин). На 34-й минуте результативно разыгран угловой - 2:0 (Грибов). На 37 минтуре Бокоев оформил третий гол, на 55 - Болдырев забил последний мяч в этой игре.

Сегодня же. в 20:00, пройдет второй товарищеский матч с Алма-Атинским ФК "Хан-Тенгри".