"Акрон" обыграл "Антальяспор" - 4:0

В понедельник, 8 июля. на турецком сборе в Будуре ФК "Акрон" встречался с клубом "Антальяспор" (г. Анталья).
Тольяттинцы выиграли местный клуб со счетом 4:0.
Первый гол был зибит уже на первой минуте матча (Бардыбахин). На 34-й минуте результативно разыгран угловой - 2:0 (Грибов). На 37 минтуре Бокоев оформил третий гол, на 55 - Болдырев забил последний мяч в этой игре.
Сегодня же. в 20:00, пройдет второй товарищеский матч с Алма-Атинским ФК "Хан-Тенгри".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!