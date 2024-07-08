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Футбол Спорт

"Акрон" обыграл "Антальяспор" - 4:0

БУДУР. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 8 июля. на турецком сборе в Будуре ФК "Акрон" встречался с клубом "Антальяспор" (г. Анталья).

Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинцы выиграли местный клуб со счетом 4:0. 

Первый гол был зибит уже на первой минуте матча (Бардыбахин). На 34-й минуте результативно разыгран угловой - 2:0 (Грибов). На 37 минтуре Бокоев оформил третий гол, на 55 - Болдырев забил последний мяч в этой игре.

Сегодня же. в 20:00, пройдет второй товарищеский матч с Алма-Атинским ФК "Хан-Тенгри". 

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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