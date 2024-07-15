"Зенит" и "Крылья Советов" не могут договориться о переходе Александра Коваленко

"Зенит" готов отпустить полузащитника Александра Коваленко в "Крылья Советов", если там станут платить игроку всю зарплату, а опция выкупа будет не менее 6 млн евро, пишет телеграм-канал Инсайды от Карпа || Иван Карпов.

Зарплата Коваленко - которая составляет примерно 620 тыс. евро в год. Самарцев же устраивает только обратный сценарий — "Зенит" сам платит полный оклад Коваленко с последующим выкупом за не более 2 млн евро.

На текущий момент вероятность трансфера можно оценить как низкую.