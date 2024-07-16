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"Рашн гёрлз" снова зажигают — премьера музыкального тизера сериала "Комбинация"

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Онлайн-кинотеатр Wink.ru представляет музыкальный тизер сериала о первой в СССР женской поп-группе "Комбинация" (16+), в котором легендарная песня "Рашн гёрлз" звучит в современной аранжировке. Главные роли в байопике исполнили Елизавета Базыкина и Анастасия Уколова, а также Никита Кологривый, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Даниил Воробьев, Павел Прилучный и Владимир Канухин. Режиссер проекта — Никита Власов. Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru в 2024 году. Он пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "‎Балет"‎, "Чистые", "Фишер" и другие).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Сериал расскажет о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бэнда, хиты которого "Рашн гёрлз", "Американ бой", "‎Не забывай"‎ и "Бухгалтер" стали символами своего времени. По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин (Никита Кологривый) после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина) и Алену Апину (Анастасия Уколова), создав первую в Советском Союзе женскую группу. Все участники группы — девушки, которые с помощью песен рассказывают о своей нелегкой судьбе и об эпохе.

Анастасия Уколова, актриса:

"Я посмотрела, кажется, все интервью Алены, чтобы запомнить мимику, манеру речи, движения на концертах. Но сильнее всего, конечно, помогло личное знакомство. Это какое-то невероятное ощущение, когда ты играешь реального человека и у тебя есть возможность с ним пообщаться, задать все вопросы по сценарию, узнать про личную жизнь. Не могу сказать, что мы с Аленой похожи, но у нас точно есть общие черты — целеустремленность, трудолюбие и желание идти к своей мечте, несмотря ни на что".

Елизавета Базыкина, актриса:

"Ты окунаешься в жизнь своего персонажа, которую предстоит показать зрителю, и там все по-настоящему, все достоверно. Складывалось ощущение, как будто мы с девочками сами во всем этом жили. Я много общалась с Таней, она очень помогала, рассказывала о своей жизни, в целом об ощущениях того времени. Сначала мне казалось, что эта героиня — полная моя противоположность, а потом я поняла, что все-таки у меня в душе тоже есть что-то такое же озорное, пацанское и простое".

Владимир Канухин, актер:

"Помню, как после первых проб я купил переносной синтезатор и за два месяца научился на нем играть. Чтобы выглядеть в кадре естественно, нужно было выучить все песни, поэтому я выписывал ноты каждой, а те, что были без нот, отдавал знакомым композиторам, и они на слух писали для меня партитуру. Нам было очень важно заразить зрителя не только спектром эмоций, а в сериале их правда много: от легкой улыбки до таких горючих слез, но и музыкальностью группы "Комбинация". Я надеюсь, зритель поностальгирует вместе с нами и даст вторую жизнь этим песням".

Кирилл Бородулев, композитор проекта:

"При создании аранжировок нам важно было сохранить настроение группы "Комбинация", поэтому мы старались очень деликатно работать с песнями: где-то усилить, где-то чуть переработать, а где-то оставить все как было. Основной фокус, конечно же, был в том, чтобы оставаться аутентичными в оригинальном звучании группы и сохранить настроение того времени, но при этом звучать свежо и современно. Мы вложили часть себя в этот проект, так что он точно стал очень эмоциональным для всех нас" (композитор песен "‎Комбинации"‎ — Виталий Окороков, в них звучат голоса Алены Апиной и Татьяны Ивановой).

Восьмисерийное драмеди стало первым совместным проектом "НМГ Студии" и кинокомпании "Лунапарк" ("Король и Шут", "‎Триггер"‎)‎.

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