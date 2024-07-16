Весенний призыв на военную службу завершился

В соответствии с указом президента РФ от 31 марта 2024 г. весной для прохождения военной службы в ВС РФ и другие воинские формирования призвали и направили в Самарской области около 3,5 тыс. человек.
46 призывных комиссий городских округов и муниципальных районов в регионе начали работу своевременно с 1 апреля, а первые отправки призывников со сборного пункта Самарской области в войска начались с 14 апреля. На заседания призывных комиссий городских округов и муниципальных районов области вызвали более 17 тыс. человек.
Всего в Вооруженные Силы РФ, другие войска сформировали и отправили более 100 воинских команд. Для обеспечения воинских перевозок были задействованы: один авиаборт, два воинских эшелона,
а также автомобильный транспорт воинских частей.
Для прохождения военной службы направлено более 150 призывников, прошедших подготовку военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. Также в период весеннего призыва направлено 56 казаков для прохождения военной службы. Кроме того, более 20 человек направлено для прохождения альтернативной гражданской службы.
Отправлено в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска около 90 граждан, приобретших гражданство Российской Федерации.
Около 4 тыс. человек получили освобождение по состоянию здоровья от призыва на военную службу. Отсрочкой от призыва на военную службу воспользовались около 8 тыс. человек.
Призывники перед отправкой к местам прохождения службы обеспечивались повседневной формой одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета, несессерами, а также банковскими и персональными электронными картами.
Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.
Особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В научные и научно-производственные подразделения направлено 4 человека, а в спортивную роту 41 человек, из них один — из Самарской области.
В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись.
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Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту