В Тольятти открыли новый комплекс сортировки отходов

Во вторник, 16 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев оценил возможности уникального производственного комплекса ООО "ЭкоРесурсПоволжье" в Тольятти, где состоялся запуск линии сортировки мусорных отходов.

Самарская область участвует в реализации региональной составляющей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Его главная задача состоит в том, чтобы в два раза снизить объемы захоронения ТКО на полигонах.

На начало реализации проекта в регионе функционировало три мусоросортировочных комплекса, в настоящее время их восемь. Один из них — ООО "ЭкоРесурсПоволжье" в Тольятти, где появился новый цех. Его строительство началось в конце 2021 года. Благодаря поддержке правительства России, минприроды страны, ППК "Российский экологический оператор", региональных властей объект был создан в достаточно короткие сроки. Здесь было установлено уникальное оборудование, позволяющее перерабатывать до 300 тысяч тонн мусора в год — примерно 25% всего объема, который образуется в Самарской области.

"Такого рода современная сортировка позволяет в дальнейшем перерабатывать и утилизировать мусор правильно. Другое дело, что таких объектов должно быть больше", — отметил Вячеслав Федорищев.

С этим согласился генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев пояснив, что объект относится к одному из наиболее эффективных.

"Комплекс позволяет обрабатывать большие объемы отходов не только в городской агломерации, но и в городах-сателлитах, — подчеркнул он. — Собственно говоря, такие объекты и должны создать костяк инфраструктуры по обработке, утилизации и захоронению только "хвостов" тех отходов, которые формируются в регионе. Это современное предприятие является крупнейшим в Самарской области. Он приблизит регион к выполнению показателей федерального проекта, а также сыграет роль в формировании экономики замкнутого цикла".

В рамках посещения производственного комплекса Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание, на котором рассмотрели вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Глава региона напомнил, что месяц назад была создана рабочая группа, в задачи которой входил анализ всех аспектов сферы: тарифы, захоронения, логистика, транспортные составляющие. Итоги оказались неутешительными.

"В каждом элементе взаимодействия по линии ТКО у нас есть проблемы, которые необходимо решать. Они связаны с формированием тарифов, с формированием инвестиционной программы. Самое главное — люди платят за организацию обращения с мусором, но не получают качественные услуги", — подчеркнул руководитель области. Это видно по тем обращениям жителей, которые ежедневно поступают главе региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что существуют вопросы в организации контейнерных площадок, наличии и достаточности современных полигонов, позволяющих переработать и утилизировать то количество мусора, которое формируется на территории Самарской области.

"Здесь не может быть полумер. Мы должны и обязаны в рамках национального проекта "Экология", в рамках тех задач, которые ставит перед нами президент Российской Федерации, обеспечить на территории региона максимально комфортное, безопасное, правильное и отвечающее всем высоким экологическим стандартам обращение с ТКО", — сказал он.

Вячеслав Федорищев поставил задачу по обновлению территориальной схемы обращения с отходами: "Это очень вдумчивая, кропотливая работа. И по некоторым участкам мы будем анализировать еще серьезнее, мы просто обязаны это сделать".

В ближайшее время в регионе проведут оценку эффективности действующих объектов. "Такое поручение сегодня дал глава региона Вячеслав Андреевич Федорищев. Отдельно мы также отметили необходимость анализа тех видов отходов, которые в настоящий момент заезжают на объекты ТКО, для того, чтобы мы понимали, что там нет злоупотреблений", — отметил Денис Буцаев.

На совещании участники утвердили дорожную карту, которая предусматривает комплексный подход и взаимодействие с Российским экологическим оператором в решении вопросов и реформировании системы обращения с ТКО.