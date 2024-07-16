16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти открыли новый комплекс сортировки отходов Клиенты "ЭнергосбыТ Плюс" сдали для переработки 30 кг отработанных батареек Жители Самарской области пожаловались депутату Госдумы на выбросы вредных веществ 699 точек приема вторсырья "УБЕРУ" появится в Самарской области Мусорный полигон "Преображенка" планируется закрыть к концу 2025 года

Экология Общество

В Тольятти открыли новый комплекс сортировки отходов

ТОЛЬЯТТИ. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 16 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев оценил возможности уникального производственного комплекса ООО "ЭкоРесурсПоволжье" в Тольятти, где состоялся запуск линии сортировки мусорных отходов.

Фото: Дмитрий Бурлаков, Информационное агентство СОВА

Самарская область участвует в реализации региональной составляющей федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Его главная задача состоит в том, чтобы в два раза снизить объемы захоронения ТКО на полигонах.

На начало реализации проекта в регионе функционировало три мусоросортировочных комплекса, в настоящее время их восемь. Один из них — ООО "ЭкоРесурсПоволжье" в Тольятти, где появился новый цех. Его строительство началось в конце 2021 года. Благодаря поддержке правительства России, минприроды страны, ППК "Российский экологический оператор", региональных властей объект был создан в достаточно короткие сроки. Здесь было установлено уникальное оборудование, позволяющее перерабатывать до 300 тысяч тонн мусора в год — примерно 25% всего объема, который образуется в Самарской области.

"Такого рода современная сортировка позволяет в дальнейшем перерабатывать и утилизировать мусор правильно. Другое дело, что таких объектов должно быть больше", — отметил Вячеслав Федорищев.

С этим согласился генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев пояснив, что объект относится к одному из наиболее эффективных.

"Комплекс позволяет обрабатывать большие объемы отходов не только в городской агломерации, но и в городах-сателлитах, — подчеркнул он. — Собственно говоря, такие объекты и должны создать костяк инфраструктуры по обработке, утилизации и захоронению только "хвостов" тех отходов, которые формируются в регионе. Это современное предприятие является крупнейшим в Самарской области. Он приблизит регион к выполнению показателей федерального проекта, а также сыграет роль в формировании экономики замкнутого цикла".

В рамках посещения производственного комплекса Вячеслав Федорищев провел рабочее совещание, на котором рассмотрели вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

Глава региона напомнил, что месяц назад была создана рабочая группа, в задачи которой входил анализ всех аспектов сферы: тарифы, захоронения, логистика, транспортные составляющие. Итоги оказались неутешительными.

"В каждом элементе взаимодействия по линии ТКО у нас есть проблемы, которые необходимо решать. Они связаны с формированием тарифов, с формированием инвестиционной программы. Самое главное — люди платят за организацию обращения с мусором, но не получают качественные услуги", — подчеркнул руководитель области. Это видно по тем обращениям жителей, которые ежедневно поступают главе региона.

Вячеслав Федорищев отметил, что существуют вопросы в организации контейнерных площадок, наличии и достаточности современных полигонов, позволяющих переработать и утилизировать то количество мусора, которое формируется на территории Самарской области.

"Здесь не может быть полумер. Мы должны и обязаны в рамках национального проекта "Экология", в рамках тех задач, которые ставит перед нами президент Российской Федерации, обеспечить на территории региона максимально комфортное, безопасное, правильное и отвечающее всем высоким экологическим стандартам обращение с ТКО", — сказал он.

Вячеслав Федорищев поставил задачу по обновлению территориальной схемы обращения с отходами: "Это очень вдумчивая, кропотливая работа. И по некоторым участкам мы будем анализировать еще серьезнее, мы просто обязаны это сделать".

В ближайшее время в регионе проведут оценку эффективности действующих объектов. "Такое поручение сегодня дал глава региона Вячеслав Андреевич Федорищев. Отдельно мы также отметили необходимость анализа тех видов отходов, которые в настоящий момент заезжают на объекты ТКО, для того, чтобы мы понимали, что там нет злоупотреблений", — отметил Денис Буцаев.

На совещании участники утвердили дорожную карту, которая предусматривает комплексный подход и взаимодействие с Российским экологическим оператором в решении вопросов и реформировании системы обращения с ТКО.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4