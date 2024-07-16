Белорусский защитник подписал контракт с "Акроном"

Во вторник, 16 июля, 20-летний белорусский защитник Никита Баранок подписал контракт с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Никита Баранок является воспитанником футбольной академии "Витебска". За родной клуб Никита дебютировал в 2022-м и в том же матче забил гол, принёсший команде ничью. С сезона 2023 он выступал за солигорский "Шахтер", с которым стал обладателем Суперкубка Беларуси.
Также Никита успел дебютировать за юношескую и молодежную сборные Беларуси, в составе которых в общей сложности провел 13 матчей и забил два гола.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!