Белорусский защитник подписал контракт с "Акроном"

Во вторник, 16 июля, 20-летний белорусский защитник Никита Баранок подписал контракт с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Никита Баранок является воспитанником футбольной академии "Витебска". За родной клуб Никита дебютировал в 2022-м и в том же матче забил гол, принёсший команде ничью. С сезона 2023 он выступал за солигорский "Шахтер", с которым стал обладателем Суперкубка Беларуси.

Также Никита успел дебютировать за юношескую и молодежную сборные Беларуси, в составе которых в общей сложности провел 13 матчей и забил два гола.