На Мехзаводе под асфальт провалился автобус

Во вторник, 16 июля, вечером в п. Мехзавод автобус провалился колесом под асфальт в месте коммунальных работ.

Как прокомментировали в отделе безопасности дорожного движения перевозчика, ДТП произошло по вине водителя. Он нарушил схему объезда. Движение для автобусов в этом месте ограничено.

"В настоящее время проводится служебная проверка, по итогам которой будут приняты меры дисциплинарного характера", - сообщили в пресс-службе компании.