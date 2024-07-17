От дайвинга на Байкале до даунхилла в Архызе: Wink.ru представляет новый сезон шоу "О, спорт! Ты жив?" о реальной спортивной жизни в регионах

Продолжение документального тревел-шоу, где съемочная группа путешествует по России и проверяет, как обстоят дела с развитием спорта в регионах, покажет Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В онлайн-кинотеатре уже доступен первый эпизод второго сезона проекта "О, спорт! Ты жив?". Ведущими шоу стали спортивные журналисты Владимир Иванов, Артём Тихомиров, Анна Андронова и Олеся Серёгина. Всего во втором сезоне выйдет 16 серий. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО "‎ИРИ"‎).

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Фото со съемок

Задача проекта — показать реальную спортивную жизнь российских регионов в самых разных спортивных проявлениях: от подледного дайвинга на Байкале до даунхилла (скоростной спуск на горных велосипедах) в Архызе. В каждом выпуске известные спортсмены рассказывают про спорт в своих родных городах. Так, сестры Арина и Дина Аверины, родом из Нижегородской области, приняли участие в выпуске про Нижний Новгород и рассказали о своих планах на будущее: "Мы мечтаем открыть свою школу гимнастики, а сейчас активно проводим мастер-классы в разных городах и хотим продвигать свое шоу по всей стране".

Иван Штырков, один из сильнейших бойцов ММА в России, в серии, посвященной Екатеринбургу, рассказал о главных качествах бойца: "Есть техника, дух, характер, настрой — они все решают".

Сергей Алифиренко, олимпийский чемпион по стрельбе из скорострельного пистолета, чемпион мира, семикратный чемпион Европы, стал героем серии про Адыгею. Сейчас он тренер: "Это очень интересно, потому что ребенок есть ребенок, это непосредственность. Я строгий, но справедливый".

В Краснодаре съемочная группа встретилась с первым олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте — Александром Москаленко. Сейчас он, как и Сергей Алифиренко, тренирует будущих чемпионов. А когда сам начинал заниматься спортом, родителям пришлось выкопать для батута полутораметровую яму во дворе — больше разместить его было негде.

В проекте также участвовали трехкратная олимпийская чемпионка — лыжница Юлия Чепалова; олимпийский чемпион — дзюдоист Арсен Галстян; экс восьмая ракетка мира Янко Типсаревич; бронзовый призер Олимпиады в Турине — лыжник Иван Алыпов; серебряный призер зимних Олимпийских игр — саночница Татьяна Иванова и самый тяжелый борец сумо в истории Анатолий Михаханов (Орора Сатоси).