На Сахалине состоялась премьера первого в России AI-балета

В Южно-Сахалинске показали первый в России балет, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта (AI) Сбера. Спектакль посвящён истории любви семьи инженеров, отправившихся на стройку века по зову сердца и Родины.
AI-технологии Сбера использовали для создания спектакля "Озаренность" комплексно. GigaChat помог уточнить сценарий и хореографию, Kandinsky — сгенерировать эскизы декораций и костюмов, а SymFormer — создать оригинальные музыкальные партии в стилистике современной классической музыки.
Уникальный Al-балет исполнили профессионалы из разных регионов нашей страны. Впервые на одной сцене встретились артисты Михайловского театра оперы и балета из Санкт-Петербурга и театра танца "Диалог" Сахалинской филармонии.
Автором идеи и режиссёром выступил заслуженный артист России Кирилл Ермоленко, композитором — Руслан Сабиров, хореографом — Иван Зайцев, художником-постановщиком — Мария Семакова. Премьера состоялась благодаря Сахалинской филармонии и АНО "Креативные индустрии".
"Искусственный интеллект уже успел проявить себя в разных сферах, в том числе в искусстве. Теперь он помог творческой команде создать уникальный Al-балет на стыке искусства и новых технологий Сбера. Синергия творчества людей и нейросетей даст зрителям возможность получить настоящее наслаждение от музыки и танца", — рассказал начальник Центра человоцентричного AI Сбербанка Андрей Незнамов.
"Искусство, как и технологии, всегда в авангарде жизни. Искусственный интеллект прочно входит в нашу жизнь, и я вместе с командой решил раскрыть потенциал AI-технологий в творчестве, создав первую подобную балетную постановку. Конечно, мы лишь в самом начале широкого применения генеративного интеллекта, но благодаря всесторонней поддержке Сбера и уникальных специалистов я уверен, что мы создадим новый тренд в искусстве", — отметил заслуженный артист России, генеральный директор АНО "Креативные индустрии" Кирилл Ермоленко.
Балет с использованием искусственного интеллекта был создан и показан в рамках Al-трека проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024".
Проект стал важной частью технологической трансформации Сахалинской области, которую Сбер и регион начали в 2023 году. Во время трансформации планируется сконцентрировать Al-технологии на территории Сахалинской области, выделить площадки для апробации решений, а также раскрыть все факторы развития AI, в том числе инфраструктуру, регулирование и кадры.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.