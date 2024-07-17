На Сахалине состоялась премьера первого в России AI-балета

В Южно-Сахалинске показали первый в России балет, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта (AI) Сбера. Спектакль посвящён истории любви семьи инженеров, отправившихся на стройку века по зову сердца и Родины.

AI-технологии Сбера использовали для создания спектакля "Озаренность" комплексно. GigaChat помог уточнить сценарий и хореографию, Kandinsky — сгенерировать эскизы декораций и костюмов, а SymFormer — создать оригинальные музыкальные партии в стилистике современной классической музыки.

Уникальный Al-балет исполнили профессионалы из разных регионов нашей страны. Впервые на одной сцене встретились артисты Михайловского театра оперы и балета из Санкт-Петербурга и театра танца "Диалог" Сахалинской филармонии.

Автором идеи и режиссёром выступил заслуженный артист России Кирилл Ермоленко, композитором — Руслан Сабиров, хореографом — Иван Зайцев, художником-постановщиком — Мария Семакова. Премьера состоялась благодаря Сахалинской филармонии и АНО "Креативные индустрии".

"Искусственный интеллект уже успел проявить себя в разных сферах, в том числе в искусстве. Теперь он помог творческой команде создать уникальный Al-балет на стыке искусства и новых технологий Сбера. Синергия творчества людей и нейросетей даст зрителям возможность получить настоящее наслаждение от музыки и танца", — рассказал начальник Центра человоцентричного AI Сбербанка Андрей Незнамов.

"Искусство, как и технологии, всегда в авангарде жизни. Искусственный интеллект прочно входит в нашу жизнь, и я вместе с командой решил раскрыть потенциал AI-технологий в творчестве, создав первую подобную балетную постановку. Конечно, мы лишь в самом начале широкого применения генеративного интеллекта, но благодаря всесторонней поддержке Сбера и уникальных специалистов я уверен, что мы создадим новый тренд в искусстве", — отметил заслуженный артист России, генеральный директор АНО "Креативные индустрии" Кирилл Ермоленко.

Балет с использованием искусственного интеллекта был создан и показан в рамках Al-трека проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2024".

Проект стал важной частью технологической трансформации Сахалинской области, которую Сбер и регион начали в 2023 году. Во время трансформации планируется сконцентрировать Al-технологии на территории Сахалинской области, выделить площадки для апробации решений, а также раскрыть все факторы развития AI, в том числе инфраструктуру, регулирование и кадры.