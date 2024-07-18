В Самаре реорганизуют три муниципальных предприятия

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, в соответствии с которым планируется реорганизовать три муниципальных предприятия.

Речь идет о МП "Спецремтройзеленхоз", МП "Самарагорсвет" и МП "Благоустройство".

Планируется, что из МП их переведут в МБУ - муниципальные бюджетные учреждения. Функции, при этом будут сохранены.

Отмечается, что процесс реорганизации будет завершен до 30 сентября текущего года.