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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре реорганизуют три муниципальных предприятия

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала проект постановления, в соответствии с которым планируется реорганизовать три муниципальных предприятия.

Речь идет о МП "Спецремтройзеленхоз", МП "Самарагорсвет" и МП "Благоустройство".

Планируется, что из МП их переведут в МБУ - муниципальные бюджетные учреждения. Функции, при этом будут сохранены.

Отмечается, что процесс реорганизации будет завершен до 30 сентября текущего года.

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