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Театр Культура

В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер "Мой Маяковский"

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 июля, в 19:00 в историческом зале Академии строительства и архитектуры Самарского политеха состоится литературный вечер "Мой Маяковский" (18+) актера Дениса Евневича, приуроченный ко дню рождения поэта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма", проходящего по инициативе жилого комплекса "ЗИМ Галерея".

Фото: предоставлено организаторами

19 июля исполняется 131 год со дня рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Маяковского. Литератор дважды посещал Самару, а в последний свой приезд в январе 1927 года он, в том числе, выступал в зале заседаний рабочего факультета Коммерческого училища — сейчас одна из аудиторий Академии строительства и архитектуры СамГТУ.

"Мы повторим этот опыт и вернемся в историческую аудиторию, чтобы окунуться авангард поэзии. Ведущий актер Самарского академического театра драмы, приглашенный артист новокуйбышевского театра "Грань" Денис Евневич прочитает как сатирические, резкие, хулиганские стихи Маяковского, так и его любовную лирику, а также расскажет об интересных фактах биографии поэта. Гости услышат "Лиличку!", "Нате!", отрывки из поэм "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник" и другие произведения авангардиста Маяковского", - сообщают организаторы.

"ЗИМфест" — проект концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея", созданный, чтобы познакомить самарцев с модернизмом во всех его проявлениях — от архитектуры до музыки и поэзии.

Начало вечера в 19:00. Сбор гостей с 18.30. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке. При себе обязательно иметь паспорт и пригласительный билет на Timepad в электронном или распечатанном виде. Из-за ремонта центрального входа, на мероприятие вход будет осуществляться через "свечку" по адресу Чапаевская, 225. Просьба не опаздывать (проход в исторический зал занимает до 10 минут и будет осуществляться организованными группами).

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