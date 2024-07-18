В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер "Мой Маяковский"

В пятницу, 19 июля, в 19:00 в историческом зале Академии строительства и архитектуры Самарского политеха состоится литературный вечер "Мой Маяковский" (18+) актера Дениса Евневича, приуроченный ко дню рождения поэта. Мероприятие пройдет в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма", проходящего по инициативе жилого комплекса "ЗИМ Галерея".
19 июля исполняется 131 год со дня рождения выдающегося русского и советского поэта-футуриста Владимира Маяковского. Литератор дважды посещал Самару, а в последний свой приезд в январе 1927 года он, в том числе, выступал в зале заседаний рабочего факультета Коммерческого училища — сейчас одна из аудиторий Академии строительства и архитектуры СамГТУ.
"Мы повторим этот опыт и вернемся в историческую аудиторию, чтобы окунуться авангард поэзии. Ведущий актер Самарского академического театра драмы, приглашенный артист новокуйбышевского театра "Грань" Денис Евневич прочитает как сатирические, резкие, хулиганские стихи Маяковского, так и его любовную лирику, а также расскажет об интересных фактах биографии поэта. Гости услышат "Лиличку!", "Нате!", отрывки из поэм "Облако в штанах", "Флейта-позвоночник" и другие произведения авангардиста Маяковского", - сообщают организаторы.
"ЗИМфест" — проект концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея", созданный, чтобы познакомить самарцев с модернизмом во всех его проявлениях — от архитектуры до музыки и поэзии.
Начало вечера в 19:00. Сбор гостей с 18.30. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке. При себе обязательно иметь паспорт и пригласительный билет на Timepad в электронном или распечатанном виде. Из-за ремонта центрального входа, на мероприятие вход будет осуществляться через "свечку" по адресу Чапаевская, 225. Просьба не опаздывать (проход в исторический зал занимает до 10 минут и будет осуществляться организованными группами).
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.