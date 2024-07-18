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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области открыты каналы передачи данных счетчиков

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 25 июля Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" ожидает от своих клиентов показания приборов учета тепла и горячего водоснабжения.

Для этого достаточно воспользоваться онлайн-сервисами, доступными для жителей Самарской области:

— через личный кабинет клиента;
 — через вкладку "Передача показаний онлайн" на сайте samara.esplus.ru/service/post/;
 — QR-кодом на квитанции;
 — в онлайн-чате на официальном сайте;
 — в мессенджерах Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. "ЭнергосбыТ Плюс");
 — в социальной сети ВКонтакте (Светлана. АО "ЭнергосбыТ Плюс");
 — с помощью голосового помощника Яндекса "Алиса" (для запуска необходимо произнести: "Алиса, запусти навык "ЭнергосбыТ Плюс");
 — при оплате через Альфа Банк, Россельхозбанк, ВТБ банк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Почту России, Госуслуги;
 — в мобильном приложении Сбербанк в разделе "Платежи" → "Дом" → "Филиал Самарский Т плюс";
 — по круглосуточным телефонам в городах присутствия:
8 (846) 254-16-59 (для жителей Самары);
8 (84635) 3-15-23 (для жителей Новокуйбышевска);
8 (8482) 37-93-75 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ПАО "Т Плюс");
8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г. о.Тольятти);
8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани);
 — через оператора контакт-центра (с 7:00 до 19:00) — 8-800-700-10-32.

В компании напомнили, что от своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.

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