Компенсацию в 250 тыс. руб. за участки предложили давать всем многодетным региона

Депутаты гордумы Тольятти обратились в Самарскую губернскую думу с предложением выдавать денежную компенсацию взамен бесплатного земельного участка всем многодетным семьям области, а не только нуждающимся в улучшении жилищных условий. Проект обращения опубликован на сайте областного парламента в четверг, 18 июля.

Напомним, в апреле этого года губернская дума поддержала законопроект о выплатах в 250 тыс. руб. многодетным семьям, стоящим в очереди на предоставление бесплатного земельного участка. При этом на выплату претендовать могут только семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Тольяттинские депутаты в обращении указывают, что одной из проблем остается недостаточное количество свободных земель, в том числе и в Тольятти, а также сформированных земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности. В связи с возникшим дефицитом растет количество многодетных семей, не имеющих возможности реализовать свое право на землю.

Так, в Самарской области в очереди на получение земельных участков стоят 9679 многодетных семей, 1027 из них нуждаются в жилом помещении. В Тольятти по состоянию на 1 июля 2024 г. эти цифры составляли 4074 и 59 семей соответственно.

Чтобы снять остроту проблемы, депутаты предложили расширить право на получение денежной компенсации на все многодетные семьи Самарской области, а не только на нуждающихся в жилье.