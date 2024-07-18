В Самарской области вынесли приговор за избиение младенца и его мамы

Самарский областной суд принял решение по делу местного жителя по фамилии Сычев, имеющего образование в 1 класс. Как следует из материалов служителей Фемиды, приговором первой инстанции Сычеву назначили три года колонии строго режима. В частности, мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего и средней тяжести вреда здоровью матери малыша.

"Сам осужденный указал, что рано утром пришел домой пьяный, поругался с сожительницей. Когда она ушла делать молочную смесь, он подошел к сыну, который лежал в кроватке и кричал, взял его правой рукой за левое плечо и поднял из кроватки. Что на него нашло и произошло дальше, не понимает и не помнит. Затем подошла сожительница и сказала ему, что у ребенка что-то с рукой. Он очень испугался, мгновенно протрезвел и вызвал "скорую". Затем поехал с сожительницей и сыном в больницу, где оставался несколько дней, осуществляя необходимый уход. Врачам они изначально сказали, что ребенок сломал ручку в кроватке", - следует из материалов облсуда.

При этом, согласно признанию самого мужчины, в один из дней он избил и сожительницу.

"Беспричинно заревновал ее. Начался скандал, в ходе которого таскал ее за волосы и бил, в том числе ногой по лицу. У нее пошла кровь, поэтому сразу вызвал "скорую", - объяснял мужчина правоохранителям и суду.

Как следует из показаний потерпевшей, на момент суда она поддерживала общение с Сычевым, он помогал ей с ребенком и переводил по 10 тыс. руб. в неделю на банковскую карту.

Облсуд постановил зачесть в срок наказания время, на которое избирали меру пресечения. В остальном приговор оставили в силе, а жалобу адвоката - без удовлетворения.