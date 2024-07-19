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В Тольятти администратор лаборатории присваивала платежи за анализы

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти администратор лаборатории "Гемотест-ТЛ" обворовала компанию на 250 тыс. рублей. Женщина не сдавала в кассу деньги, поступавшие от пациентов за лабораторные исследования и медицинские манипуляции.

Клиенты вносили наличные либо переводили оплату на реквизиты карты администратора, а оплату, произведенную ими на расчетный счет организации, предприимчивый сотрудник лаборатории возвращала, но уже не пациентам, а на собственную карту.

Запрашиваемые услуги клиенты получали в полном объеме и претензий у них не возникало.

Однако директор ООО "Гемотест-ТЛ" обнаружил несоответствие количества оформленных актов выполненных работ поступившим суммам оплаты за них. В результате проведенной инвентаризации администратор не стала отрицать вины.

Приговором Центрального районного суда Тольятти от 14 мая 2024 г. женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ей назначено в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10% ежемесячно в доход государства из заработной платы.

Осужденная обжаловала приговор, но он был оставлен в силе, сообщает Самарский областной суд.

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