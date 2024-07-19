Военное ведомство напомнило самарцам об ответственности за проникновение на охраняемые объекты

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В связи с изменениями, внесенными в № 117-ФЗ, теперь за самовольное проникновение на охраняемый объект Вооруженных сил РФ предусмотрена ответственность — штраф от 75 до 200 тыс. рублей.