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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области определили победителей конкурса грантов для социальных проектов СОНКО

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областном Правительстве прошло заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Значимые инициативы некоммерческого сектора вновь получат поддержку региона. В этом году общий объем грантового фонда превышает 88 млн рублей.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Грантовый фонд состоит не только из средств областного бюджета. Мы продолжаем привлекать дополнительное финансирование конкурса. В этом году нашему министерству вновь выделен грант Президента Российской Федерации на софинансирование конкурса социальных проектов. Общая сумма привлеченных средств из Фонда президентских грантов за 4 последних года превышает 160 млн рублей" — рассказал Дмитрий Богданов.

Интерес к конкурсу растет из года в год: если в 2019 году в нем участвовали только 120 НКО, то в последние годы число участников стабильно превышает 200 организаций. Растет и вовлеченность муниципалитетов. В этом году заявки подали организации из 30 муниципалитетов региона. Наибольшее количество заявок подано по направлениям, связанным с охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни, деятельностью в области патриотического воспитания, социальным обслуживанием и социальной поддержкой жителей региона, поддержкой проектов в области науки, образования, просвещения.

Особое внимание эксперты и члены конкурсной комиссии в этом году уделили проектам в области патриотического воспитания, защиты семьи и укрепления института семьи, а также проектам, направленным на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

"На протяжении всего конкурса мы консультировали и обучали участников, помогали решать технические и организационные сложности. Это упрощает упаковку заявок претендентам на гранты, а нам помогает повышать качество проектов и интерес к конкурсу со стороны инициативных команд региона", — акцентировал Дмитрий Богданов. — Гранты победителям мы предоставим не позднее сентября, что позволит организациям начать реализацию социальных проектов уже в текущем году".

По результатам отбора заявок, победителями конкурса грантов в этом году стали 63 проекта. В число победителей вошли НКО сразу 14 муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 231,2 тыс. рублей, а максимальная — 2 млн рублей. Проекты-победители представлены по всем направлениям гранатовой поддержки, предусмотренным условиями конкурса.

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