Футболисты "Акрон" уступили "Локомотиву" в первом матче сезона

В субботу, 20 июля, ФК "Акрон" сыграл в Москве с местным "Локомотивом" в 1 туре РПЛ.
Игра началась бодро, москвичи открыли счет на 28 минуте. "Акрон" не отставал, и уже на 26 минуте Солтмурад Бакаев сравнял счет. На 38 минуте "железнодорожники" снова повели — 1:2. Однако на 40 минуте волжане восстановили положение — 2:2. С таким счетом закончился первый тайм.
Во втором тайме голами отметился только "Локомотив" и лишь один раз. Итоговый счет встречи — 2:3.
Следующий матч "Акрон" проведет 27 июля с воронежским "Факелом".
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!