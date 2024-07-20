Футболисты "Акрон" уступили "Локомотиву" в первом матче сезона

В субботу, 20 июля, ФК "Акрон" сыграл в Москве с местным "Локомотивом" в 1 туре РПЛ.

Игра началась бодро, москвичи открыли счет на 28 минуте. "Акрон" не отставал, и уже на 26 минуте Солтмурад Бакаев сравнял счет. На 38 минуте "железнодорожники" снова повели — 1:2. Однако на 40 минуте волжане восстановили положение — 2:2. С таким счетом закончился первый тайм.

Во втором тайме голами отметился только "Локомотив" и лишь один раз. Итоговый счет встречи — 2:3.

Следующий матч "Акрон" проведет 27 июля с воронежским "Факелом".