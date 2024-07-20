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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Зениту" — 0:4

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 июля, в Самаре "Крылья Советов" сыграли с чемпионом России — санкт-петербургским "Зенитом".

Счет открыли питерцы на шестой минуте. На 18 минуте они забили второй гол, а в дополнительное время к первому тайму Максим Глушенков оформил дубль. Самарцы ушли на перерыв, показав хорошую игру с обилием голевых моментов, но с тремя пропущенными голами.

Во втором тайме единственный гол забили гости в компенсированное время. Итоговый счет матча — 0:4.

В следующем туре РПЛ, 26 июля, в 19:00, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" примут "Ростов".

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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