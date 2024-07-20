"Крылья Советов" уступили "Зениту" — 0:4

В субботу, 20 июля, в Самаре "Крылья Советов" сыграли с чемпионом России — санкт-петербургским "Зенитом".

Счет открыли питерцы на шестой минуте. На 18 минуте они забили второй гол, а в дополнительное время к первому тайму Максим Глушенков оформил дубль. Самарцы ушли на перерыв, показав хорошую игру с обилием голевых моментов, но с тремя пропущенными голами.

Во втором тайме единственный гол забили гости в компенсированное время. Итоговый счет матча — 0:4.

В следующем туре РПЛ, 26 июля, в 19:00, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" примут "Ростов".