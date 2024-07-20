Сообщения о прекращении уголовного дела одного из нападавших на депутата Матвеева заинтересовали главу СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о появившейся информации о прекращении уголовных дел одного из обвиняемых в покушении на убийство депутата Госдумы из Самары и его водителя.

Напомним, вечером 18 июля на 9-й Просеке депутат и его водитель пытались остановить группу мигрантов, которые, по их словам, нападали на прохожих. В ответ молодые люди ударили Матвеева по голове.

Из-за случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Обвинение предъявили 19-летним уроженцам Узбекистана и Таджикистана, а также 16-летнему самарцу. 20 июля обвиняемых отправили под стражу.

При этом в СМИ появилась информация о том, что один из фигурантов дела трижды привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи, но его уголовное преследование прекратили.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя следственного управления по Самарской области изучить основания принятых решений и доложить о результатах в центральный аппарат СК России.