Дорога к знаниям: как в Самаре обстоит дело с благоустройством территорий при школах

В Самаре функционирует более 150 школ. За каждой из них закреплена пришкольная территория, как правило, имеющая ограждение. Редакция Волга Ньюс сделала рандомную выборку и прогулялась вдоль образовательных учреждений Промышленного района, чтобы оценить благоустройство окружающей территории. Спойлер: дорога к знаниям оказалась квестом с препятствиями.

Свалка вместо спортплощадки

Потрескавшийся асфальт, густые заросли травы, мусор… Пейзажи — не на окраине города или в тихих закоулках спальных районов, а в географическом центре Самары — на Московском шоссе.

Территория школы № 78 имени Героя Советского Союза П. Ф. Ананьева на Московском шоссе, 125, судя по увиденному, нуждается в незамедлительной трансформации: благоустройства здесь нет.

Качество дорожек проверять даже не пришлось, они попросту отсутствуют. Дойти до самого здания общеобразовательного учреждения можно лишь по проезжей части, где параллельно на большой скорости проносятся автомобили.

Сама дорога также оставляет желать лучшего: ямы и куски отвалившегося асфальта сопровождают на всем пути. Но если идти медленно, есть вероятность, что удастся избежать падения и травм.

Перейти дорогу по правилам дорожного движения не представляется возможным — пешеходных переходов нет.

Парадный вход на территорию учебного заведения найти не удалось. Вместо него в разных местах забора приоткрыты калитки. Попасть на участок можно не только через предназначенный для этого вход, но и через дырку в заборе, от которой также ведет стихийная тропинка к школе.

Прямо за забором 78-й школы находится участок, покрытый зарослями и кучей мусора. На этом месте когда-то была баскетбольная площадка, об этом говорят два баскетбольных щита, погрязших в свалке. На картах территория также обозначена "спортплощадкой", но ожидание и реальность не совпадают.

Сейчас здесь бутылки из-под алкоголя, стекла, старые доски и другой мусор неизвестного происхождения. В центре "мусорного царства" стоит старый диван — место пристанища любителей "Бойлерного". Кстати, вывеска, оповещающая о продаже пенных напитков — сразу через дорогу. Так что для кого-то эта локация, возможно, — действующая лаунж-зона.

Три пути с препятствиями

Учащимся школы № 36 (проспект Карла Маркса 278) предоставляется выбор из трех вариантов пути: пройти по дорожке с ямами сквозь заросли, по протоптанной тропинке через поле или спуститься по земляной горке прямо к школе. Варианты не самые благоприятные, особенно в вечернее время.

Возле школы находится участок с небольшой спортплощадкой. Чтобы пройти к ней, нужно преодолеть высокую траву.

Интересно, что территория образовательного учреждения не защищена забором. Это создает "эффект проходного двора", посторонние ходят прямо по школьному участку.

Парковка вместо входа

Центральные ворота школы № 89 (ул. Теннисная 1) перекрыты, вместо парадной тропинки стоят машины жителей дома напротив. Зимой, по словам жильцов, на этом месте огромные сугробы и пройти невозможно. Пешеходная дорожка есть только со стороны дороги по улице Теннисной.

Со стороны двора — проезжая часть и дорожка под крышей вдоль дома. Детям приходится заходить на школьную территорию с другой стороны.

По трем, случайно выбранным, школам в одном районе города не сделать обобщающий вывод. Однако, много совпадений, связанных с отсутствием благоустройства на пришкольных участках, наводят на определенные мысли. Впрочем, возможно в новом учебном сезоне общеобразовательные заведения смогут реабилитироваться и навести порядок на спортплощадках, заделать прорехи в ограждениях и организовать более безопасные проходы и дорожки к знаниям.