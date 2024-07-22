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Общество

В Похвистневском районе успешно прошло пожарно-тактическое учение

КРАСНЫЕ КЛЮЧИ. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 июля, на территории Похвистневского района, в сельском поселении Красные Ключи, по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, с целью привлечения внимания к добровольчеству, развития системы добровольной пожарной охраны в Самарском регионе, повышения уровня профессиональной подготовки пожарных добровольных пожарных команд, а также отработки порядка взаимодействия территориальных и объектовых подразделений добровольной пожарной охраны с подразделениями государственной противопожарной службы местных пожарно-спасательных гарнизонов при тушении пожаров и организации оперативно-служебной деятельности с подразделениями добровольной пожарной охраны, под контролем первого заместителя руководителя регионального департамента по вопросам общественной безопасности Игоря Ткаченко прошло пожарно-тактическое учение.

Фото: Казачья добровольная пожарная команда

В мероприятии также приняли участие глава муниципального района Похвистневский Юрий Рябов, добровольные пожарные девяти ДПК РОО "КДПК" (Казачья добровольная пожарная команда - прим. ред.) Похвистневского района, руководители филиалов РОО "КДПК" 5 районов (Борского, Камышлинского, Клявлинского, Исаклинского и Похвистневского), представители соседних Кинель-Черкасского и Сергиевского районов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Игорь Быков, руководители и представители руководящего состава регионального ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", ВДПО, РОО "КДПК", начальник ПСО № 35 противопожарной службы Самарской области и представители других заинтересованных организаций.

Перед началом учения состоялся осмотр техники и личного состава ДПК РОО "КДПК" Похвистневского района и лесной охраны, посещение участниками мероприятия ДПК с. п. Красные Ключи РОО "КДПК": ознакомление с содержанием помещений, пожарной техники и пожарно-технического вооружения, порядком организации несения круглосуточного дежурства и выезда подразделения на случаи пожара.

Далее, в соответствии с планом учения, пожарно-спасательным частям №№ 102, 103, 155 ПСО № 35 Похвистневского района противопожарной службы Самарской области и ДПК (с. п. Красные Ключи) РОО "КДПК" предстояло ликвидировать условный ландшафтный (природный) пожар, возникший в результате неконтролируемого пала сухой травы на большой площади, с переходом на надворные постройки села Красные Ключи.

После боевых действий по тушению условного пожара, ликвидации его последствий, свёртывания сил и средств пожарными подразделениями прошёл круглый стол, на котором состоялся разбор действий всех участников тушения пожара и подведены итоги. В своём выступлении первый заместитель руководителя регионального департамента по вопросам общественной безопасности И.Ткаченко сказал, что все задачи, поставленные перед участниками пожарно-тактического учения по взаимодействию подразделений государственной противопожарной службы местных пожарно-спасательных гарнизонов при тушении условного пожара и организации оперативно-служебной деятельности с подразделениями добровольной пожарной охраны, выполнены успешно, в полном объеме.

Особо были отмечены налаженное взаимодействие администрации района и глав сельских поселений с РОО "КДПК", активная позиция в вопросах обеспечения пожарной безопасности главы Похвистневского района Ю.Рябова, благодаря чему в районе обустроены 5 пирсов для забора воды. Участники совещания обсудили проблемные вопросы, обменялись мнениями по улучшению деятельности ДПК в Самарской области.

На территории Похвистневского района действуют 11 ДПК РОО "КДПК", обеспечивая 100% прикрытие района. В целом на долю добровольных пожарных дружин для прикрытия территорий от пожаров на территории региона приходится значительное количество населенных пунктов (27,2% — круглогодично), расположенных вдалеке от профессиональных подразделений пожарной охраны. Именно пожарные добровольцы зачастую прибывают первыми на борьбу с огнём, обеспечивая подачу так называемого "первого ствола помощи", поэтому проведение подобных учений является важной составляющей подготовки пожарных ДПК, способствует наработке профессиональных навыков и позволяет повысить эффективность взаимодействия между пожарно-спасательными подразделениями противопожарной службы Самарской области и подразделениями добровольной пожарной охраны.

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