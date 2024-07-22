Более 8,5 тысячи дворов передали в собственность самарцев

В Самаре продолжается работа по постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. О результатах Волга Ньюс сообщили в департаменте градостроительства.
Чиновники напомнили, что кадастровый учет участков необходим для оформления права собственности жильцов многоквартирных домов на землю, элементы озеленения и благоустройства, иные объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации здания. При этом земельный налог не начисляется.
"Собственники вправе владеть и пользоваться земельным участком и расположенными на нем объектами в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации дома", — отметили в депстрое.
Работу ведут уже несколько лет. Для постановки на кадастровый учет требуется разработка проектов межевания территорий. Документацию согласовывают с жильцами.
"Осуществлен кадастровый учет 8581 земельного участка, занимаемого многоквартирными домами. Необходимо провести эту работу в отношении еще 2955 площадок", — сообщили в департаменте.
Ранее сообщалось, что предположительная дата окончания постановки всех дворов на кадастр в Самаре — конец 2024 года. При этом возникали споры относительно включения в проекты межевания дворовых проездов, так как возникает риск дополнительной финансовой нагрузки на жильцов.
Эксперты говорят, что оформление земельных участков под многоквартирными домами исключает возможность точечной застройки и дает жильцам возможность развивать дворы так, как они считают нужным. Также это дает возможность побороться за участие в программах по благоустройству и получение финансирования из бюджета.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!