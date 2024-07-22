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ЖКХ и благоустройство Общество

Более 8,5 тысячи дворов передали в собственность самарцев

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается работа по постановке на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. О результатах Волга Ньюс сообщили в департаменте градостроительства.

Фото: Волга Ньюс

Чиновники напомнили, что кадастровый учет участков необходим для оформления права собственности жильцов многоквартирных домов на землю, элементы озеленения и благоустройства, иные объекты, предназначенные для обслуживания и эксплуатации здания. При этом земельный налог не начисляется.

"Собственники вправе владеть и пользоваться земельным участком и расположенными на нем объектами в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации дома", — отметили в депстрое.

Работу ведут уже несколько лет. Для постановки на кадастровый учет требуется разработка проектов межевания территорий. Документацию согласовывают с жильцами.

"Осуществлен кадастровый учет 8581 земельного участка, занимаемого многоквартирными домами. Необходимо провести эту работу в отношении еще 2955 площадок", — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что предположительная дата окончания постановки всех дворов на кадастр в Самаре — конец 2024 года. При этом возникали споры относительно включения в проекты межевания дворовых проездов, так как возникает риск дополнительной финансовой нагрузки на жильцов.

Эксперты говорят, что оформление земельных участков под многоквартирными домами исключает возможность точечной застройки и дает жильцам возможность развивать дворы так, как они считают нужным. Также это дает возможность побороться за участие в программах по благоустройству и получение финансирования из бюджета. 

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